Agressões, ameaças e histórias: As principais contradições nas audições de Frederico Pinheiro e João Galamba

Foram várias as contradições entre as versões apresentadas nas audições ao ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, e do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foram ouvidos pela Comissão de Inquérito à TAP.

Agressões e ameaças

Computador e notas

Conctato com o SIS

Veja as contradições:"Não agredi ninguém. Fui empurrado por 4 pessoas que tentaram tirar-me a mochila""O senhor ministro ameaçou-me fisicamente: ‘se estivesse ao pé de ti, dava-te dois socos’""Fui eu que chamei a polícia para sair do edifício em que me tinham sequestrado""Não me sai da cabeça o telefonema de uma pessoa que tinha levado pancada""Nego que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas fui ameaçado por ele, e não foi pouco""Liguei ao ministro da Administração Interna e pedi para falar com a PSP""Era no computador que guardava as notas de das reuniões em que participava""Em momento algum me foram solicitadas as notas, sendo certo que sabiam da sua existência""Ficou indicado que, em caso de requerimento, as notas não seriam partilhadas""Que raio terá o computador de Frederico Pinheiro? Coisas pessoais não serão""Coisa estranha aqui é porque é que alguém que diz que tem notas demora 24 horas a entregá-las""Este ministério nunca quis ocultar quaisquer notas à comissão""Ativação do SIS foi desnecessária e acima de tudo ineficaz""Fui ameaçado pelo SIS, e injuriado e difamado pelo ministro e pelo primeiro-ministro""Foi o gabinete do PM que me disse para contactar o SIS""Não há duas versões contraditórias. Há uma história e depois há factos, provas e testemunhas"