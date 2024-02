Albuquerque assume candidatura e anuncia datas de eleições diretas no PSD Madeira

"É possível que seja o fim da minha vida política ativa, mas eu já tive uma vida política bastante ativa", afirmou à data.

Miguel Albuquerque revelou, esta segunda-feira, que é candidato à liderança do PSD Madeira, depois de ter convocado eleições diretas no partido regional."Quase de certeza que serei candidato à liderança do PSD Madeira", disse, após anunciar as diretas para 23 de março.Aos jornalistas, o social-democrata garantiu "ter todas as condições" para continuar a exercer o cargo político. Assumiu também uma postura crítica face à oposição, que como "estratégia ignóbil" faz "denúncias falsas"."Tenho todas as condições políticas porque nunca fui comprado por ninguém, nunca fui corrompido e tenho a minha consciência tranquila. Estou preparado para me defender em todas as instâncias. Nesse sentido, mantenho imaculada a minha capacidade política e os meus direitos de cidadão", explicou.O anúncio da recandidatura acontece cerca de um mês depois de Miguel Albuquerque se ter demitido do cargo de presidente do Governo Regional da Madeira. Na altura, tinha admitido a possibilidade do "fim da sua vida política" Dia 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Miguel Albuquerque é um dos arguidos.