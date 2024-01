O Presidente da República informou os líderes do PSD e CDS que irá dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira assim que passarem os seis meses, requeridos pela Constituição, confirmou ao CM fonte da AD.



O substituto de Miguel Albuquerque à frente do Governo Regional será o candidato da coligação para as futuras eleições. Esse nome ainda está a ser negociado e será anunciado pelo PSD Madeira na segunda-feira.