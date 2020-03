Marcelo Rebelo de Sousa em quarentena devido ao coronavírus. Presidente cancela agenda

O Presidente da República vai passar os próximos quinze dias em isolamento profilático, tendo suspendido toda a agenda oficial que estava programada.Marcelo Rebelo de Sousa esteve em contacto com uma turma da Escola E.B 2,3 de Idães, em Felgueiras, um dos estabelecimentos de ensino a Norte que foi encerrado devido ao coronavírus. Esta turma esteve em Belém no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio', que tem levado várias escolas a Belém.Fonte oficial da Presidência da República confirmou o isolamento profilático do Chefe de Estado ao CM. A mesma fonte explica que Marcelo Rebelo de Sousa não terá estado em contacto com alunos com suspeita de infeção pelo covid-19, contudo quer dar o exemplo seguindo o aconselhamento das autoridades de saúde.O Presidente tinha confirmado a presença este domingo na Procissão do Senhor dos Passos da Graça, em Lisboa, mas acabou por cancelar a ida ao evento religioso.Em Felgueiras há vários serviços públicos encerrados. No sábado à noite, estavam internadas no Hospital de São João 15 pessoas, onze delas daquele concelho.