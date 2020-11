Acompanhe a votação final global do Orçamento do Estado 2021. PS precisa de 8 votos a favor ou 15 abstenções

A votação final global do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) decorre esta quinta-feira no parlamento, estando a sua aprovação quase garantida devido à abstenção de PCP e PEV, apesar do voto contra do BE.

O início do plenário da Assembleia da República está marcado para as 10:00, começando com a discussão e votação das normas avocadas pelos partidos, finalizando de seguida a apreciação na especialidade da proposta do Governo.

Antes da votação final global, tempo para o encerramento, com as intervenções dos partidos e do Governo, sendo o discurso pela parte do executivo socialista da responsabilidade do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, de acordo com informação avançada à Lusa por fonte do executivo.

Depois do anúncio, quer do PCP quer do PEV, ao final do dia de quarta-feira, de que iriam manter a abstenção na votação de hoje (na generalidade já se tinham abstido), ao PS ficam agora a faltar apenas o voto (favorável ou abstenção) de três deputados para que o documento seja viabilizado.

Neste processo de especialidade foi batido o recorde de propostas de alteração apresentadas pelos partidos ao documento aprovado na generalidade, tendo sido submetidas cerca de 1.500.

Na quarta-feira, o Ministério das Finanças estimou em 40 milhões de euros o impacto orçamental das 'maiorias negativas' verificadas nas votações na especialidade do OE2021 na segunda-feira, elevando o total para 60 milhões de euros, faltando agora conhecer as contas das propostas aprovadas com esta geometria nos últimos dois dias.

Ao minuto Atualizado a 26 de nov de 2020 | 09:59