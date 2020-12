Ana Gomes acusa Marcelo de ser "o grande desestabilizador" do sistema político

A candidata presidencial Ana Gomes acusou esta segunda-feira o Presidente da República de ser "o grande desestabilizador" do sistema político, dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa ora se encosta ao Governo, ora lhe puxa o tapete.

Esta posição foi assumida pela diplomata e ex-eurodeputada socialista em entrevista à TVI, no espaço do jornalista Miguel Sousa Tavares, depois de questionada sobre as razões que a levam a defender que um segundo mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa será "perigoso para Portugal".

"O Presidente das República é o grande desestabilizador. Passa a vida ora a encostar-se ao Governo, ora a tirar o tapete ao Governo. Ainda agora, algumas pessoas no meu partido parece que ainda não toparam isso. Mas a verdade é que neste episódio último com o ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita] ele tem estado todos os dias a desautorizá-lo", apontou.

Outra linha de vermelha colocada por Ana Gomes nesta entrevista relacionou-se com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Se for Presidente da República, Ana Gomes declarou que fará "tudo para evitar" Bolsonaro, não o convidando para vir a Portugal, nem, pela sua parte, fazendo qualquer visita ao Brasil enquanto ele exercer as atuais funções.

"Mas isso não significa não manter aberta a relação diplomática em todos os campos com o Brasil", ressalvou a diplomata.