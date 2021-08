André Ventura ataca Marcelo Rebelo de Sousa por encontro com Lula da Silva

O deputado único do partido Chega, André Ventura, apresentou esta segunda-feira no Parlamento uma proposta de voto de condenação pela realização do encontro entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e Lula da Silva, seu antigo homólogo brasileiro que cumpriu prisão por corrupção e branqueamento de capitais: "um bandido político", usa Ventura para descrever Lula.

André Ventura afirma que o Chefe de Estado tem "relevante missão de representação da República portuguesa e dos seus valores fundamentais", onde se incluem "a integridade dos poderes públicos e a sua natureza democrática". "Ora, esses valores foram, como é publicamente conhecido, gravemente comprometidos pela conduta criminosa do antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em várias instâncias por corrupção no exercício das mais atas funções públicas.

O presidente do Chega elenca os crimes pelos quais Lula da Silva foi condenado e questiona: "Ora, neste contexto, como pode o Presidente da República em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, promover ou aceitar um encontro com tal personalidade? Que mensagem transmite aos cidadãos e aos poderes públicos em Portugal, num momento em que a luta contra a corrupção se assume como um grande desígnio nacional?".

O encontro ocorreu durante a visita de Marcelo Rebelo de Sousa pela reinauguaração do Museu da Língua Portuguesa. Deveria ser um momento de celebração e de assunção dos valores da democracia, da transparência e da força da civilização lusófona. Ora, o encontro do Presidente da República Portuguesa com um bandido político apenas vem desvalorizar aquele facto e menorizar a promoção da língua portuguesa". Marcelo Rebelo de Sousa "prestou um mau serviço à democracia brasileira, à democracia portuguesa e aos valores de integridade e transparência que devem nortear os países lusófonos", acusa André Ventura.