Ventura confirma avaliação do partido para definir se será ele o candidato às presidenciais

O presidente do partido Chega assegurou, esta terça-feira, que não vai ser o candidato do partido às eleições europeias e que está a ser feita uma avaliação se será ele o candidato às presidenciais.



Em entrevista ao ‘Grande Jornal’ da CMTV, André Ventura disse que a expresssão "queques que guincham" dirigida por António Costa aos deputados do partido Iniciativa Liberal foi "infeliz". "António Costa a ser António Costa", atirou ainda.





Sobre o novo apoio extraordinário de 240 euros e o pedido de André Ventura de "não serem sempre os mesmos a receber", o líder do partido defendeu estar a referir-se àqueles que beneficam de "prestações mínimas e que fazem disso vida".Entre outros assuntos abordados na entrevista ào presidente do Chega abordou ainda a relação do partido com o PSD. "Não sabemos se algum dia vai melhorar" respondeu André Ventura quando questionado sobre se a chegada de Luís Montenegro melhorou a relação dos partidos. "O PSD tem que se habituar à ideia que o Chega não é muleta de ninguém", referiu ainda.Ainda houve espaço para falar sobre o agradecimento do Presidente da República à comunidade cigana na restauração da Independência a 1 de dezembro. "A comunidade cigana que participou na restauração da independência não o fez voluntariamente, fê-lo porque estava ameaçada de degredo ou de prisão", realçou.Esta foi uma das entrevistas, promovidas peloe pelaaos líderes políticos em que será feito o balanço deste ano e uma antevisão de 2023.