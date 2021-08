André Ventura novamente suspenso do Twitter após publicação sobre refugiados

O André Ventura foi novamente suspenso por tempo indefinido do Twitter. Em causa está uma publicação em que comenta o facto de Portugal vir a receber refugiados afegãos."Percebo que tenha de haver regulação e controlo do discurso de odio. Mas isto é um exagero despropositado, um perseguição política. Então não se pode escrever sobre refugiados afegãos? Sobre o perigo do terrorismo? Para onde estamos a caminhar, onde fica a liberdade de expressão?", afirma o líder político do Chega ao Correio da Manhã.Também na semana passada André Ventura tinha sido suspenso do Facebook e do Twitter durante 24 horas por dizer que "alguns incendiários deviam ser atirados às chamas".