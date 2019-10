António Costa afasta cenário de pântano à Guterres

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que está preparado para governar até ao final da legislatura, mesmo sem maioria absoluta. "Este Governo é para quatro anos, não há pântanos", afirmou Costa, segundo alguns deputados socialistas, durante uma reunião com a bancada parlamentar.A expressão é uma referência ao segundo governo de Guterres, que caiu a meio do mandato após um mau resultado nas autárquicas de 2001, e foi recuperada agora para tranquilizar os parlamentares.O segundo Executivo de Costa também será marcado por eleições autárquicas em 2021, mas o secretário-geral do PS rejeitou a ideia de que a continuidade do seu mandato como primeiro-ministro esteja dependente desse ato eleitoral.Contudo, pediu à bancada trabalho "para garantir estabilidade", confiando em Ana Catarina Mendes, a nova líder do grupo parlamentar, a tarefa de "dialogar com todas as bancadas, em particular com as que na legislatura anterior fizeram parte da base parlamentar na qual assentou a governação - BE, PCP e PEV -, agora alargada ao diálogo com o Livre e com o PAN", vincou Costa.O primeiro-ministro anunciou que "está pronto para entregar amanhã, no Parlamento, o programa do Governo", o que permite agendar o seu debate em plenário para 30 e 31 de outubro, "mas a decisão cabe em exclusivo à Assembleia da República", sublinhou Costa.Já sobre o que espera dos debates quinzenais em que terá Rui Rio como líder da bancada do PSD, António Costa disse que deseja o mesmo que aos outros 229 deputados, ou seja, "um excelente mandato parlamentar e que esta legislatura contribua para o que o País necessita, que é continuar a ter uma trajetória de bom crescimento económico".O PCP escolheu para vice-presidente da Assembleia da República António Filipe, que se mantém como ‘vice’ da bancada comunista.Nesta legislatura, o PCP passa a ter direito a um ‘vice’ em vez do CDS, por ser um dos quatro maiores grupos parlamentares. Ana Mesquita foi designada para secretária da mesa. João Oliveira foi reconduzido na liderança da bancada e Paula Santos para ‘vice’ do grupo parlamentar.O intendente Alexandre Coimbra, até esta quinta-feira diretor do gabinete de Comunicação da PSP, foi nomeado chefe de gabinete do secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís. O oficial de Polícia já tinha assessorado o magistrado no Sistema de Segurança Interna.O grupo parlamentar do CDS elege esta sexta-feira a deputada Cecília Meireles líder da bancada, única candidata centrista ao cargo.A ex-secretária de Estado do Turismo no Governo PSD/CDS de Passos Coelho é vice-presidente do partido e foi cabeça de lista pelo círculo do Porto nas eleições Legislativas de 6 de outubro. Cecília Meireles substitui Nuno Magalhães, que ao fim de oito anos deixa a presidência da bancada parlamentar do CDS.