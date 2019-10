Marcelo Rebelo de Sousa já está reunido com Joacine Katar Moreira do Livre

O Presidente da República vai ouvir esta terça-feira os 10 partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo e espera logo de seguida receber e indigitar o primeiro-ministro. António Costa será o último a falar com Marcelo Rebelo de Sousa, numa reunião marcada para as 20h00.O Presidente da Reública já está em conversações com o partido Livre. A delagação encabeçada por Joacine Katar Moreira elegeu o primeiro deputado pelo partido para a Assembleia da República, nas eleições deste domingo.