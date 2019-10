Para Costa, é importante "para o desenvolvimento do país, para confiança no investimento, a economia e a credibilidade internacional ter um Governo com o horizonte de uma legislatura".





do PS estão na sua 'mira' para "contribuírem para a estabilidade".

aprovada uma moção de rejeição" do programa do Governo como aconteceu em 2015 com o Executivo PSD/CDS.

António Costa foi esta terça-feira indigitado como primeiro-ministro pelo Presidente da República. No discurso após ter estado com Marcelo Rebelo de Sousa, Costa deixou tudo em aberto com uma clara certeza: quer continuar as "boas políticas" do anterior governo.O líder socialista garante que pretende arranjar uma solução política semelhante à geringonça que marcou o governo dos últimos quatro anos e o principal objetivo é que esta solução garanta a estabilidade governativa necessária para o crescimento do país.Sem querer adiantar muitos pormenores, Costa assumiu, tal como já tinha referido na noite em que ganhou as legislativas, que os partidos à esquerdaO primeiro-ministro rejeitou ainda a possibilidade de ser "O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou hoje o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro, após ouvir os dez partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo."Na sequência das eleições parlamentares do passado domingo, 06 de outubro, ouvidos, nos termos constitucionais, os partidos agora representados na nova Assembleia da República, e tendo em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República indigitou hoje o doutor António Costa, secretário-geral do PS, como primeiro-ministro do XXII Governo Constitucional", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.