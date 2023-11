António Costa destaca imenso legado de Carlos Avilez para a vida cultural portuguesa

O primeiro-ministro considera que Carlos Avilez foi um apaixonado e incansável homem do teatro e que o seu legado para a vida cultural portuguesa é imenso, principalmente pelo contributo que deu para a modernização teatral do país.

O encenador e ator Carlos Avilez, faleceu esta quarta-feira, aos 88 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, no Hospital de Cascais.

"Carlos Avilez era um apaixonado e incansável homem do teatro. O seu legado na vida cultural portuguesa é imenso, pelo contributo que deu para a modernização teatral do país, desde a fundação do Teatro Experimental de Cascais às produções memoráveis que encenou", salientou António Costa na mensagem que publicou na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Para o primeiro-ministro, Carlos Avilez "será também recordado pela criação da escola profissional de teatro de Cascais, que tantos jovens talentos têm revelado ao longo dos anos".

"Como é próprio dos mestres, o teatro era, para ele, um espaço de circulação e transmissão entre diversas gerações", acrescentou.

Carlos Vítor Machado nasceu em 1935 e estreou-se profissionalmente como ator em 1956, na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro, onde permaneceu até 1963.