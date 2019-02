Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa afirma que "a ADSE vai continuar"

Primeiro-ministro afirma que todos os direitos dos beneficiários do organismo serão garantidos.

17:27

António Costa disse esta quinta-feira que a ADSE vai continuar e vai negociar com os prestadores de serviços privados para que haja um acordo.



O primeiro-ministro afirma que todos os direitos dos beneficiários do organismo serão garantidos, mas que não se pode "deixar capturar pelos interesses privados que gostariam de ganhar mais".



Costa afirma que mantém a "tranquilidade" e que as negociações serão feitas com firmeza para garantir a continuidade da ADSE, mas também os direitos dos beneficiários que descontam todos os meses.



De recordar que o grupo Lusíadas Saúde, CUF e Luz saúde já anunciaram publicamente que vão cessar convenções com a ADSE.