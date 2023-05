António Costa: "É sempre um gosto receber um telefonema do presidente da República"

procurou omitir informação à comissão de inquérito à companhia aérea portuguesa.



Costa rejeitou a demissão de Galamba e abriu uma nova crise política. Marcelo não concordou com a decisão, tal como outros partidos políticos que já reagiram com desagrado.



Durante os próximos dois dias, o primeiro-ministro está no distrito de Braga para a iniciativa "Governo + Próximo". O executivo terá mais de 90 iniciativas neste distrito centradas nos temas da inovação, qualificações e mobilidade, realizando visitas e ações no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, divulgou a tutela.



António Costa referiu esta quarta-feira que "receber um telefonema do Presidente da República é sempre um gosto" e que "aquilo que ficou decidido, já está no passado". O primeiro-ministro falava aos jornalistas numa visita a uma empresa em Braga.O líder do Governo tentou fugir a todas as questões relacionadas com o ministro das Infraestruturas. Afirmou ainda que "a vida política é muito menos ficção daquilo que normalmente julgam", quando questionado sobre a tensão atual com Marcelo Rebelo de Sousa.Recorde-se que esta terça-feira, João Galamba apresentou a sua demissão após protagonizar uma nova polémica relativa à TAP. Segundo o seu ex-adjunto, o ministro