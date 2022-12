António Costa em entrevista exclusiva sobre certezas e incertezas para 2023

O primeiro ministro António Costa deu uma entrevista exclusiva ao 'Grande Jornal', na CMTV, que irá ser transmitida na íntegra na próxima sexta-feira, dia 30 de dezembro, onde revelou as certezas e as incertezas com que os portugueses podem contar para o ano de 2023.



António Costa confessou que não sabe quanto aumentou o preço do arroz, por exemplo, mas diz ter noção que há aumentos bem acima da inflação.





Acrescentou ainda que tem insistido que a ASAE deve estar atenta a eventuais ilegalidade.O líder do Governo revela ainda que os apoios sociais vão subir 8,4%.