O coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, confirmou este sábado a convocação de uma greve da Função Pública para dia 18 de novembro, uma semana antes de começar a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023.



O líder sindical fez o anúncio no mesmo dia em que decorreu uma manifestação promovida pela CGTP para exigir aumentos nos salários e pensões.









Ver comentários