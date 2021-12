Assembleia da República autoriza por unanimidade deslocação de Marcelo ao Dubai

A Comissão Permanente da Assembleia da República autorizou esta quinta-feira por unanimidade a deslocação do Presidente da República ao Dubai, entre 12 e 15 de janeiro, para visitar a Expo 2020.

Na reunião da Comissão Permanente -- órgão que substitui o plenário na sequência da dissolução do parlamento -- os partidos aprovaram por unanimidade a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Dubai entre 12 e 15 de janeiro, para marcar presença na Expo 2020 no dia de Portugal.

Falando hoje aos jornalistas pouco depois de receber alta hospitalar -- na sequência de uma cirurgia a duas hérnias inguinais que decorreu na quarta-feira -, o Presidente da República salientou que a ida ao Dubai servirá para estar presente "no encerramento da Expo, no dia de Portugal".

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), no ano do jubileu de ouro dos Emirados Árabes Unidos.

O Pavilhão de Portugal, que está situado no distrito da sustentabilidade da Expo 2020 Dubai, conta com uma área de 1.800 metros quadrados e dois pisos, onde não falta a calçada portuguesa, azulejos da Viúva Lamego, cadeiras e candeeiros em cortiça e até oliveiras.

Localizado no sul do Dubai, o local da Expo 2020 conta com 4,38 quilómetros quadrados, dos quais cerca de dois quilómetros quadrados são área fechada.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.