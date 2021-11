Marcelo Rebelo de Sousa vai ser operado antes do Natal

O Presidente da República disse esta quinta-feira que aguardar a reunião do Infarmed na próxima sexta-feira para fazer um balanço sobre a pandemia em Portugal, mas ainda assim alerta que este ano o País se encontra "bastante melhor do que no ano passado"."Há um ano estávamos com um nível muitíssimo mais elevado de casos de infeção. O número de mortes e de infetados também não é comparável ao do ano passado", vincou Marcelo Rebelo de Sousa que na quarta-feira tinha dito que não estava em cima da mesa um novo estado de emergência para Portugal.O Presidente da república disse ainda esta quinta-feira que será operado a uma pequena hérnia antes do natal, visto que, no próximo ano tem grandes deslocações a fazer, nomeadamente a Timor-Leste. Ainda assim, Marcelo preferiu não adiantar a data da operação referindo apenas que em princípio a cirurgia será feita num hospital das Forças Armadas.Relativamente à investigação de militares que são suspeitos de tráfico de diamantes e droga, o chefe de Estado preferiu remeter-se ao silêncio. "Não vou comentar. O caso está na Justiça".Em declarações aos jornalistas num evento em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre o caso do trabalhador morto pelo carro do ministro Eduardo Cabrita para dizer que considera que "as investigações judiciais como são muito longas deixam nos portugueses a sensação de que a justiça é muito lenta e isso provoca um distanciamento face à justiça"