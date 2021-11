"Vamos ponderar calmamente": Marcelo não antecipa medidas e vai esperar pela reunião do Infarmed

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou esta terça-feira que está a aguardar "pela reunião do Infarmed" na próxima sexta-feira para comentar os próximos passos de Portugal face à pandemia de Covid-19.Em declarações aos jornalistas, Marcelo considerou que este ano o número de mortes "é relativamente mais baixo" quando comparado com o número do ano passado."Vamos ponderar calmamente, uma vez que, temos uma vacinação que não tinhamos", vincou o Presidente não querendo antecipar medidas que possam ser tomadas para combater o aumento de casos de Covid-19 em Portugal.Questionado, depois, se entende que deve ser retomado o uso obrigatório de máscara na rua, o chefe de Estado respondeu: "Isso, claro, isso é evidente".

Interrogado sobre as medidas que podem ser adotadas sem recurso ao estado de emergência, aconselhou: "Vamos esperar".

O Presidente da República falava aos jornalistas antes de assistir ao concerto de abertura oficial das comemorações do centenário do nascimento do escritor José Saramago.