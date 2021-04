Marcelo anuncia fim do Estado de Emergência a partir de sábado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta terça-feira que não vai propor a renovação do Estado de Emergência, que terminará às 23h59 da próxima sexta-feira, 30 de abril."Tudo visto e ponderado, decidi não renovar o estado de emergência", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.O chefe de Estado sublinhou que a estabilização do número médio de mortos, internados em enfermaria e CI, assim como o índice de transmissão (RT) e o número de infetados contribuíram para a decisão agora anunciada.Marcelo sublinha ainda que pesou também o avanço na vacinação contra a Covid-19, reconhecendo o "consistente e disciplinado" sacrifício dos portugueses desde novembro e, mais intensamente, desde janeiro, no combate à doença. Apesar do exemplo da população, Marcelo relembrou a importância dos dados deixados pelos especialistas, nomeadamente o risco de novas variantes "menos controláveis".Não faltaram os agradecimentos aos epidemiologistas e aos escultores da saúde pública, que se juntaram aos profissionais de saúde como "os heróis mais heróis da pandemia".O Presidente da República alertou, no entanto, que há necessidade de manter "todas as medidas" para não "regressar a um passado que não desejamos", sublinhando que o passo hoje dado "é baseado na cofiança"."E eu acrescento que, se necessário for, não hesitarei em avançar com novo estado de emergência, se o presente passo não deparar ou não puder deparar com a resposta baseada na confiança essencial para todos nós", declarou o chefe de Estado."Estou-vos grato por este ano e dois meses de corajosa e disciplinada resistência", concluiu.

Recorde-se que o atual período de estado de emergência - o 15.º decretado pelo Presidente da República no atual contexto de pandemia de covid-19 - teve início em 16 de abril.

Este quadro legal, que tem permitido a adoção de medidas restritivas de direitos e liberdades para conter a propagação da covid-19 em Portugal, está em vigor com sucessivas renovações desde 09 de novembro, depois de já ter sido aplicado entre março e maio do ano passado.

Compete ao Presidente da República decretá-lo, com a duração máxima de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, mas a decisão "depende de audição do Governo e de autorização da Assembleia da República".

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito, há 20 dias, que esperava que o estado de emergência não voltasse a ser decretado para além de abril e que se pudesse entrar numa "boa onda" no mês de maio, o que fez depender dos dados da covid-19 em Portugal.

Esta terça-feira à tarde, e após falar por telefone com o Presidente da República, o deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, declarou aos jornalistas que Marcelo Rebelo de Sousa se preparava pôr fim ao estado de emergência e congratulou-se com essa decisão: "Para nós, é um dia feliz".

A Constituição determina que "os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência".

A última etapa do plano de desconfinamento do Governo está prevista para a próxima segunda-feira, 03 de maio.