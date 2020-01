Assembleia do Livre propõe retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira

A 42ª assembleia do partido Livre propõe a retirada de confiança política à sua deputada única, Joacine Katar Moreira, numa resolução será votada no congresso que se realizada no sábado e no domingo, em Lisboa.

A Assembleia do partido Livre, órgão máximo entre congressos, decidiu retirar a confiança política na sua representação parlamentar, justificando que "não se vislumbra da parte da deputada, Joacine Katar Moreira, qualquer vontade em entender a gravidade da sua postura, nem intenção de a alterar".

Assim, a "Assembleia do Livre delibera retirar a confiança política à deputada, pelo que deixa de reconhecer o exercício do seu mandato como sendo exercido em representação do Livre".



Em atualização