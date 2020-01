A Assembleia do Livre aceitou retirar a confiança política a Joacine Katar Moreira. A reunião começou cerca das 20h00 desta quinta-feira e demorou mais de nove horas.sabe que, caso Joacine não abdique enquanto deputada, poderá ficar como independente.Recorde-se que o Livre esteve reunido esta quinta-feira na Assembleia para tomar a decisão de retirada da confiança política à sua deputada única, na sequência do IX Congresso do partido, no qual Joacine Katar Moreira declarou que não abandonaria o parlamento.

Esta é a primeira vez que um partido político que elegeu em legislativas fica sem representação parlamentar. A parlamentar passa agora à condição de deputada não inscrita e o Livre perde a representação na Assembleia da República.

Em atualização