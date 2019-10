Joacine Katar Moreira. O partido partilhou as fotos da sua página de Facebook. "Hoje é um dia histórico: começa uma nova etapa com a tomada de posse da primeira deputada do LIVRE na Assembleia da República, Joacine Katar Moreira. Nos próximos quatro anos, tudo faremos para que a nossa visão de justiça social e justiça ambiental seja concretizada para todos os portugueses", pode ler-se, segundo avança a Revista Sábado

A Assembleia da República já foi cercada, já viu insultos, já viu distúrbios nas galerias, boicotes nos corredores, uma italiana famosa a fazer topless, alguma poesia ao desafio por Natália Correia, os primeiros deputados gays assumidos, as primeiras deputadas negras, o primeiro deputado da extrema-direita, deputados presentes sem estarem presentes e agora, 25 de outubro de 2019, um homem vestido de saia, desafiando as convenções do Hemiciclo.Trata-se de Rafael Esteves Martins, assessor da nova deputada do Livre,