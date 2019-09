Assunção Cristas defende manuais grátis para alunos de ensino especial e via profissional

A líder do CDS, Assunção Cristas, defendeu esta sexta-feira "manuais escolares gratuitos para os alunos da via profissional e especial", no final de uma visita ao colégio de São Miguel, em Fátima, que tem contrato de associação com o Estado.Cristas considera "uma desigualdade que não tem explicação", que estes alunos não tenham as mesmas condições que os das vias regulares.A cabeça de lista por Lisboa criticou ainda a decisão do Governo de reduzir o número de turmas nos colégios com contrato de associação, "obrigando os alunos a fazer muitos quilómetros para ir estudar".