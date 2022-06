Audiências sobre ataque ao Capitólio continuam em julho após revelações de pressões de Trump

A comissão que investiga o ataque ao Capitólio norte-americano continuará as audiências publicas em julho, após as cinco sessões realizadas este mês indicarem que Donald Trump intimidou funcionários eleitorais para alterar o resultado do sufrágio.

Vários funcionários estaduais testemunharam perante o comité na terça-feira e garantiram que receberam ameaças de morte de apoiantes do antigo chefe de Estado por não quererem alterar os resultados das eleições presidenciais de novembro de 2020, das quais o atual Presidente, Joe Biden, saiu vitorioso.

Uma das testemunhas foi o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a quem Trump exigiu que encontrasse votos suficientes para anular o resultado das eleições naquele estado, alegando, sem provas, que os democratas cometeram fraude.