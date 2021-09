Bloco de Esquerda estranha que António Costa não entenda críticas ao PRR

A coordenadora do BE, Catarina Martins, estranhou este domingo que o líder do PS, António Costa, não compreenda que, em democracia, são normais as críticas a um Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que considera não estar bem pensado.Ao sexto dia da campanha autárquica, que este domingo começou na Feira da Estela, Póvoa de Varzim, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre as declarações de António Costa, quando defendeu que, para ter sucesso, o PRR não pode ser entregue a quem todos os dias o combate.