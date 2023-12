Bolieiro diz que resultado do Conselho de Estado foi aquele "que esperava"

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou esta segunda-feira à saída do Palácio de Belém, no fim da reunião do Conselho de Estado, que o resultado foi o que esperava.

"É o que eu esperava", afirmou José Manuel Bolieiro aos jornalistas.

Em 30 de novembro, o presidente do executivo dos Açores, José Manuel Bolieiro, do PSD, e os outros dois partidos da coligação de Governo, CDS-PP e PPM, defenderam que deve haver eleições regionais antecipadas, perante a perspetiva de novo chumbo caso fosse apresentada uma segunda proposta de orçamento regional para 2024.



Interrogado se haverá eleições regionais antecipadas em 4 de fevereiro, Bolieiro remeteu esse anúncio para o Presidente da República.