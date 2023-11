"Cabe ao PS não se intrometer no tempo da justiça": Costa apela a que partido se foque em resolver problemas do País

O secretário-geral socialista advertiu este sábado os dirigentes do seu partido que não devem intrometer-se no tempo da justiça até às eleições legislativas, mas, antes, devem concentrar-se no tempo dos portugueses, respondendo aos seus problemas.

António Costa falava aos jornalistas a meio da Comissão Nacional do PS, ocasião em que voltou a defender a tese de que o seu partido não deve ficar preso no processo judicial que conduziu à sua demissão das funções de primeiro-ministro na semana passada.

"Cabe ao PS não se intrometer no tempo da justiça, mas concentrar-se no tempo dos portugueses. E o tempo dos portugueses exige resposta aos problemas que estão em curso, num cenário internacional que é muito pesado e que em tudo recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política", declarou.

Uma vez desencadeada a atual crise política, de acordo com o secretário-geral socialista, "o PS tem de fazer como nas últimas eleições legislativas".

"O PS tem de falar aos portugueses e mobilizar os portugueses. Tal como os portugueses resolveram a última crise política irresponsável, agora devem também resolver a nova crise política irresponsável", frisou.

Em relação aos três candidatos à sua sucessão no cargo de secretário-geral do PS, António Costa elogiou por igual Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro e salientou que não irá interferir nesta luta interna.

"O PS deve aproveitar este debate interno para renovar ideias, corrigir erros e apresentar-se aos portugueses de forma unida e capaz de assegurar uma vitória nas eleições de 10 de março".

"Não me ficava bem, estar agora a intervir na escolha de quem me vai substituir. Além do mais, dos três candidatos, houve dois com quem trabalhei com grande proximidade", observou.

António Costa referiu depois ter "admiração e estima por José Luís Carneiro e por Pedro Nuno Santos".

"Conheço as qualidades de ambos e não tenho dúvidas de que qualquer deles será um excelente secretário-geral do PS e, sobretudo, um ótimo primeiro-ministro", acrescentou.