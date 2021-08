Campanha de Rui Moreira no Porto será a mais cara de todo o país

A campanha do movimento independente de Rui Moreira, no Porto, às autárquicas deverá ser a mais cara do país, com um orçamento de 316 mil euros, mais 16 mil euros do que conta gastar Carlos Moedas, em Lisboa.

Segundo os orçamentos disponibilizados esta quarta-feira na página da Internet da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, o movimento "Rui Moreira: Aqui Há Porto" prevê gastar 316.388 euros, sendo a campanha mais cara entre todas candidaturas de grupos de cidadãos, partidos e coligações.

A candidatura liderada por Carlos Moedas a Lisboa, numa coligação que junta PSD, CDS-PP, Aliança, Partido da Terra e Partido Popular Monárquico, tem despesas previstas de 300 mil euros e deverá ser a segunda mais cara, também entre movimentos de independentes, partidos e coligações.