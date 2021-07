CDS impôs coligações à revelia das concelhias para autárquicas de 2021

Na corrida autárquica, a direção nacional, presidida por Francisco Rodrigues dos Santos, impôs pelo menos três vezes coligações com o PSD à revelia das concelhias, que preferiam avançar com listas próprias, apurou o. São os casos de Coimbra, Marco de Canaveses e Resende.A subalternização dos centristas às listas do PSD tem gerado uma onda de contestação interna. Por exemplo, em Coimbra, a direção de ‘Chicão’ decidiu seguir as pisadas do PSD e apoiar uma lista independente liderada pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, contrariando a decisão estrutural local centrista de avançar com um candidato próprio.