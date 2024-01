CDS Madeira exige saída imediata de Miguel Albuquerque

Rui Barreto, líder do CDS Madeira, exigiu esta segunda-feira a saída imediata de Miguel Albuquerque por não "estarem reunidas as condições necessárias" para este governar e para "discutir o orçamento de estado". Acrescenta que a demissão deve ter "efeitos imediatos".Para o líder do CDS Madeira, "deve ser indicado um novo elenco governativo".Acrescenta que a posição do partido "não constitui qualquer falta de solidariedade para com Albuquerque", mas que é necessário "defender os interesses da Madeira".O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, apresentou esta segunda-feira a demissão, mas Ireneu Barreto decidiu que a mesma não produz efeitos imediatos, apesar de ter aceite.