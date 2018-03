Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno pediu bilhetes para o Benfica-Nápoles

Finanças insistem que notoriedade do ministro justifica pedidos para a bancada presidencial.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Afinal, o ministro das Finanças, Mário Centeno, não pediu apenas bilhetes para o Benfica-FC Porto, no Estádio da Luz, a 1 de abril de 2017. O governante também pediu ingressos para o jogo da Liga dos Campeões que opôs o Benfica ao Nápoles.



O jogo em causa decorreu a 6 de dezembro de 2016 e encerrava a fase de grupos da competição. Nos emails divulgados pela ‘Visão’, a 28 de novembro, o secretário do presidente Luís Filipe Vieira, Orlando Dias, informava a responsável de Protocolo do Benfica, Ana Paula Godinho, que a secretária do ministro o contactou por telefone a dizer que Centeno queria bilhetes para si, para "o Benfica-Nápoles, mais o filho, que tem 15 anos".



Contactado pelo CM, o Ministério das Finanças alegou que "a notoriedade pública do ministro das Finanças coloca exigências à participação em eventos públicos, como jogos de futebol, no que concerne a garantir a sua segurança".



"Neste sentido, o gabinete do ministro das Finanças entende que a presença do ministro, enquanto adepto do Benfica, deve ser avaliada em função das condições de segurança e grau de risco classificado em cada evento desportivo." Foi o mesmo argumento dado às redações aquando da polémica do pedido de bilhetes para o Benfica-FC Porto.



Centeno viu o jogo na Luz, na bancada presidencial, ao lado de Luís Filipe Vieira, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do selecionador nacional, Fernando Santos. O Benfica perdeu por 1-2 contra o Nápoles.



PORMENORES

Benfica-FC Porto em abril

A 1 de abril de 2017, Centeno assistiu ao Benfica-FC Porto na bancada presidencial, ao lado do filho, com bilhetes pedidos pelo assessor diplomático.



Buscas e arquivamento

Centeno foi alvo de buscas por suspeitas de crime de recebimento indevido de vantagem. O caso foi arquivado em dias.



Email suspeito

Um email enviado pelo filho de Luís Filipe Vieira a agradecer ao pai a ajuda na isenção de IMI criou suspeitas sobre Centeno.