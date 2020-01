Chega alcança CDU e PSD mais perto do PS nas intenções de voto

O Chega seria a grande surpresa se as eleições legislativas fossem esta quarta-feira, alcançando quase cinco vezes mais votos do que o resultado de 6 de outubro. Segundo o barómetro da Intercampus para o CM e CMTV, André Ventura obteria 6,2% das intenções de voto, igualando a CDU. Já o PS continua em queda, três meses após as eleições, diminuindo a margem face ao principal adversário, o PSD, que cresce de forma ténue para 25,8%, ainda assim abaixo do resultado obtido nas urnas (27,9%).

Caso estas projeções se confirmassem, Ventura ultrapassaria o PAN, que desce ligeiramente, sairia do clube dos deputados únicos e, muito provavelmente, conseguiria formar um grupo parlamentar.

A reeleição de Rui Rio para líder do PSD não deu muitos frutos, mas o partido pode aproveitar a perda do PS. A uma semana da votação final global do Orçamento do Estado, o partido de António Costa alcança apenas 32,8%, embora se mantenha em primeiro.

A queda do CDS coloca-o atrás do Iniciativa Liberal, o que poderá significar a redução do grupo. Mas o inquérito foi feito antes da eleição do novo líder. Já o Livre – cujas respostas já têm em conta o congresso – recupera, apesar do risco de divórcio com Joacine Katar Moreira.O Parlamento decide hoje em conferência de líderes se todos os partidos avançam em conjunto com uma condenação por xenofobia a André Ventura, depois de este ter defendido a devolução de Joacine Moreira. A proposta é do BE, depois de o PS ter anunciado que iria propor um voto formal de condenação. À, Ventura disse que irá "repudiar uma eventual condenação", esperando que o "Parlamento defenda a liberdade de expressão".A polémica estalou quando Joacine propôs a devolução do património das ex-colónias em Portugal. Em resposta, Ventura sugeriu a devolução da deputada ao país de origem, Guiné-Bissau.O PS condenou "veementemente as afirmações" de Ventura, "que são xenófobas", disse ontem a líder da bancada do PS, Ana Catarina Mendes. A ministra da Justiça, Van Dunem, também condenou "o discurso xenófobo". O PEV junta-se às críticas, mas "tem sérias dúvidas" quanto aos efeitos perversos do voto de condenação.

FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.

Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 619 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (294 homens e 325 mulheres), por idade (135 entre os 18 e os 34 anos; 227 entre os 35 e os 54 anos; e 257 com mais de 55 anos) e região (233 no Norte, 146 no Centro, 167 em Lisboa, 46 no Alentejo e 27 no Algarve).

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 17 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 19 e 24 de janeiro.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 63,25%.