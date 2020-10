Marcelo Rebelo de Sousa rezou ao final da tarde desta sexta-feira, durante cerca de três minutos, na igreja Matriz de Alzejur.O Presidente da República entrou no templo momentos após ter confessado aos jornalistas preocupação pelo crescimento do número de casos de Covid-19, defendendo ser preferível apertar agora, para não ser tarde de mais.O chefe de Estado defende, por isso, o uso de máscara na rua e garante que já instalou a aplicação Stayaway Covid no telefone.A Matriz de Aljezur, também conhecida por igreja de Nossa Senhora d’Alva foi edificada nos finais do séc. XVIII e é um edifício de estilo Neoclássico caracterizado pelas três naves e por capelas laterais, uma das quais foi escolhida pelo presidente da República para o momento de recolhimento desta sexta-feira.Aljezur é o 15º concelho algarvio a receber a visita de Marcelo nos últimos meses, que conclui amanhã em Vila do Bispo.