“Aviso já que não meti os papéis para a reforma”, afirma Costa

Afirmação foi dita durante o 22.º Congresso Nacional do PS.

Por Lusa | 13:54

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou este domingo durante o 22.º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, que ainda não meteu "os papéis para a reforma".



No entanto, o primeiro-ministro português elogiou os quadros politicos mais jovens da atualidade.



Na intervenção com que encerrou o 22.º Congresso Nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, António Costa antecipou ainda que o próximo orçamento de Estado vai incluir medidas para que os portugueses que emigraram durante o período da crise



Este recordou que o fluxo de emigração no período entre 2010 e 2015, que "so teve paralelo com a emigração dos anos de 1960", anunciando que o governo vai tomar medidas para inverter a situação.



"O próximo orçamento de Estado vai criar condições para que os portugueses que queiram regressar o possam fazer", sublinhou o líder socialista.