Lista de António Costa para a Comissão Nacional obtém 86,6% dos votos

Resultados da votação foram anunciados no 22.º Congresso do PS.

Por Lusa | 13:08

A lista do líder do PS, António Costa, para a Comissão Nacional deste partido, encabeçada pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, obteve este domingo 86,6% dos votos, contra 11% conseguidos pela lista encabeçada por Daniel Adrião.



Os resultados desta votação foram anunciados no 22.º Congresso do PS, na Batalha, Leiria, pelo presidente da Mesa, Carlos César, que não adiantou quantos dos 251 lugares em disputa foram eleitos por cada uma das listas.



Carlos César anunciou que a lista do secretário-geral do PS, António Costa, para a Comissão Nacional, órgão máximo deliberativo entre congressos, obteve 1.107 votos, enquanto a lista de Daniel Adrião recebeu 141 votos, tendo-se registado ainda 30 votos em branco.