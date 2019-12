Conselho de Ministros reunido este sábado para aprovar proposta de OE 2020

O Conselho de Ministros encontra-se reunido este sábado, na Presidência do Conselho de Ministros, para aprovar a proposta de Orçamento de Estado 2020 que será entregue no Parlamento na próxima segunda-feira.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá começar a ser debatida em plenário nos próximos dias 09 e 10 de janeiro.

A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 06 de fevereiro.



Este será o primeiro orçamento do segundo Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa, que, ao contrário do que aconteceu na anterior legislatura (2015-2019), não assinou acordos parlamentares com os partidos de esquerda.



Na terça-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentou as linhas gerais do documento aos partidos: o Governo prevê um excedente orçamental de 0,2% e um crescimento de 1%.



