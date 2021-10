Conselho Nacional do Chega decorre sábado com convocação de congresso na agenda

O 8.º Conselho Nacional do Chega decorre no sábado em Leiria, tendo como principais pontos de agenda a convocação do próximo congresso e a discussão sobre as eleições diretas para a presidência do partido, que irão decorrer a 06 de novembro.

Com início marcado para as 12h00, o 8.º Conselho Nacional do Chega irá convocar o próximo congresso do partido, que terá lugar entre 26 e 28 de novembro em Viseu, e aprovar o seu regulamento.

A convocação daquele que será o quarto congresso do partido surge depois de o Tribunal Constitucional ter considerado que todas as alterações estatutárias introduzidas pelo Chega no congresso de Évora, em setembro de 2020, são ilegais.

Segundo a ordem dos trabalhos, a próxima reunião magna do Chega terá como objetivo a "ratificação de atos do partido, eleições para os órgãos nacionais, alterações estatutárias e regulamentares, entre outros".

O órgão máximo do Chega entre congressos irá também discutir as eleições para os delegados do congresso de Viseu, assim como as diretas para a presidência do partido, que decorrerão a 06 de novembro, e onde o atual líder, André Ventura, irá concorrer contra o empresário algarvio Carlos Natal.

Na ordem dos trabalhos do Conselho Nacional, consta ainda um ponto informativo e de análise sobre a atual situação política, depois de a proposta orçamental apresentada pelo Governo ter sido chumbada, na quarta-feira, na Assembleia da República, precipitando um cenário de crise política.

Haverá ainda tempo para discutir e aprovar a convocatória para o próximo congresso do partido, onde constam assuntos como a "ratificação de todos os documentos legais do partido", designadamente os estatutos aprovados no Congresso de Évora e considerados ilegais pelo Tribunal Constitucional.

O 8.º Conselho Nacional deverá ter uma duração de oito horas, prevendo-se que termine por volta das 20:00, e terá lugar na Filarmónica de Chãs, em Leiria.