Costa anuncia 110 milhões de euros em serviços sociais e saúde para crianças e idosos

O primeiro-ministro anunciou, esta quarta-feira, o investimento de 110 milhões de euros no Programa Pares 3.0. O Programa visa melhorar os serviços sociais e de saúde, especificamente em lares e nas creches para promover o apoio a idosos e crianças."Temos que ter cada vez melhores profissionais e melhores equipamentos para continuar a desenvolver. Desde o início da pandemia já temos mais 6 mil profissionais nestas instituições", avançou António Costa na cerimónia de assinatura da Declaração de Compromisso de Parceria para Reforço Excecional dos Serviços Sociais e de Saúde, no Ministério do Trabalho, mas relembrou que o objetivo é a contratação de 15 mil funcionários.António Costa relembra que a pandemia da Covid-19 destruiu cerca de 100 mil postos de trabalho e que este programa vai permitir uma estabilização social e económica. O Programa Pares 3.0 tem como principais objetivos combater a receção económica, criar postos de trabalho e servir melhor a sociedade com serviços mais qualificados e com melhor equipamentos.