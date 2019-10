Costa ganha eleições legislativas e parlamento tem maioria de esquerda

António Costa alcançou uma expressiva vitória nas eleições Legislativas. Não consegue a maioria absoluta, mas com uma ampla maioria de esquerda no Parlamento tem a porta aberta para governar o País na nova legislatura, faltando saber qual a fórmula da nova geringonça 2.0. O partido que tinha 86 deputados é agora o que tem maior representação parlamentar.

Outro claro vencedor da noite é o PAN, que deixa de ter apenas André Silva na Assembleia. Multiplica por quatro o número de deputados em S. Bento , mas também reforça o poder económico do partido, que vai ter um staff mais alargado.

O Bloco de Esquerda consolida-se como a terceira força política. A CDU, que teve um papel fundamental para a criação da geringonça, acabou por ser o parceiro penalizado da fórmula governativa. O PCP é a quarta força política, mais distante do seu rival de esquerda, o Bloco.

Na direita, o CDS sofre uma pesada derrota. O fantasma do ‘partido do táxi’ regressou ao largo do Caldas. Assunção Cristas anunciou a marcação de um congresso extraordinário e disse que não vai ser candidata nessa reunião magna.

O PSD também perdeu votos e vê o mapa do País ficar mais cor-de-rosa. No Alentejo, o partido perdeu os seus representantes em Portalegre, Évora e Beja.

Rio minimizou a derrota, mas os números confirmam que a soma dos deputados dos dois maiores partidos de direita nunca foi tão baixa. O presidente do PSD diz que vai ponderar "com serenidade" a continuidade na liderança.

Uma novidade é o aumento de partidos com representação parlamentar. No círculo de Lisboa, a Iniciativa Liberal, o Livre e o Chega conquistaram o acesso à Assembleia da República, alargando desta forma o leque de representação parlamentar.

Cotrim de Figueiredo, Joacine Moreira e André Ventura são as caras novas de um Parlamento mais com mais diversidade.

Apesar da diversidade de propostas, a abstenção foi elevada. Os números estão inflacionados. De qualquer forma votaram menos pessoas do que há quatro anos. Só pouco mais de metade dos eleitores se deslocaram às urnas.



DEPUTADOS ELEITOS

AVEIRO Pedro Santos, Cláudia Santos, Carlos Brandão, Porfirio Silva, Susana Correia, Hugo Oliveira, Joana Pereira(PS), Ana Santos, António Topa, Helga Correia, Bruno Coimbra, Nuno Neves, Carla Madureira(PSD), Moisés Ferreira, Nelson Peralta(BE), João Almeida(CDS)



BEJA Pedro Carmo, Telma Guerreiro(PS), João Dias(CDU)



BRAGA Sónia Fertuzinhos, José Mendes, Cristina Begonha, Joaquim Barreto, Hugo Pires, Palmira Costa, Luís Soares, Nuno Sá(PS), André Lima, Firmino Marques, Maria Mendes, Carlos Reis, Jorge Oliveira, Maria Fonseca, Emídio Guerreiro, Rui Silva(PSD), José Cardoso, Maria Vieira(BE), Telmo Correia(CDS)



BRAGANÇA Jorge Gomes(PS), Adão Silva, Isabel Lopes(PSD)



CASTELO BRANCO Maria Martins, Eurico Dias, Nuno Almeida(PS), Cláudia André(PSD)



COIMBRA Marta Simões, Pedro Coimbra, João Neves, Cristina Jesus, Tiago Martins(PS), Mónica Quintela, António Abreu, Paulo Leitão(PSD), José Pureza(BE)



ÉVORA Luís Santos, Norberto Patinho(PS), João Oliveira(CDU)



FARO Jamila Madeira, José Portada, Jorge Botelho, Maria Matos, Luís Nunes(PS), Cristóvão Norte, Rui Cristina, Ofélia Costa(PSD), João Vasconcelos(BE)



GUARDA Ana Godinho, António Pacheco(PS), António Peixoto(PSD)



LEIRIA Raul Castro, Elza Pais, António Sales, João Pedrosa(PS), Ana Lopes, Hugo Oliveira, António Oliveira, Olga Silvestre, João Marques(PSD), Ricardo Vicente(BE)



LISBOA António Costa, Edite Estrela, Eduardo Rodrigues, Mariana Silva, Mário Centeno, Graça Gonçalves, João Cravinho, Maria Rosinha, Marcos Vasconcellos, Susana Amador, Sérgio Pinto, Maria Fonseca, Pedro Alves, Ana Antunes, Jorge Costa, Isabel Moreira, Pedro Cegonho, Ricardo Leão, Romualda Fernandes, Miguel Matos(PS), Filipa Monteiro, José Silvano, Pedro Pinto, Isabel Teixeira, Luís Guedes, Duarte Pacheco, Sandra Pereira, Ricardo Leite, Pedro Rodrigues, Lina Lopes, Carlos Silva, Alexandre Poço(PSD), Mariana Mortágua, Pedro Soares, Beatriz Dias, Jorge Costa, Isabel Pires(BE), Jerónimo Sousa, Alma Rivera, Duarte Alves, Mariana Silva(CDU), Maria Graça, Ana Bessa(CDS), André Silva, Inês Real(PAN), André Ventura(CHEGA), João Figueiredo(I. Liberal), Joacine Moreira(LIVRE)



PORTALEGRE Luís Testa, Ricardo Pinheiro(PS)



PORTO Alexandre Quintanilha, Maria Carvalho, João Fernandes, Ana Vitorino, José Carneiro, Cristina Moreira, Joåo Correia, Tiago Ribeiro, Maria Oneto, João Torres, Pedro Vasconcelos, Joana Lima, Pedro Sousa, Maria Sousa, José Magalhães, Hugo Carvalho, Carla Sousa(PS), Hugo Carvalho, Rui Rio, Catarina Ferreira, Alberto Machado, José Moura, Maria Rocha, Afonso Oliveira, Álvaro Almeida, Sofia Matos, Alberto Fonseca, Paulo Oliveira, Carla Barros, Hugo Carneiro, António Cunha, Márcia Resende(PSD), Catarina Martins, José Soeiro, Luís Monteiro, Maria Rola(BE), Diana Ferreira, Ana Mesquita(CDU), Cecília Graça(CDS), Bebiana Cunha(PAN)



SANTARÉM Alexandra Leitão, António Gameiro, Maria Albuquerque, Hugo Costa(PS), Isaura Morais, João Rodrigues, Duarte Marques(PSD), Fabíola Cardoso(BE), António Rodrigues(CDU)



SETÚBAL Ana Mendes, Eduardo Cabrita, Eurídice Pereira, João Galamba, Ricardo Félix, Catarina Silva, Maria Santos, Filipe Pacheco, André Batista(PS), Nuno Carvalho, Fernando Negrão, Maria Velez(PSD), Joana Mortágua, Sandra Cunha(BE), Francisco Lopes, Paula Barbosa, José Ferreira(CDU), Maria Rodrigues(PAN)



VIANA DO CASTELO Tiago Rodrigues, Marina Gonçalves, Anabela Rodrigues(PS), Jorge Mendes, Maria Cerqueira, Eduardo Teixeira(PSD)



VILA REAL Ascenso Simões, Francisco Rocha(PS), Luís Ramos, Cláudia Bento, Artur Andrade(PSD)



VISEU João Azevedo, Lúcia Silva, João Rebelo, José Cruz(PS), Fernando Ruas, Pedro Alves, Fátima Borges, António Costa(PSD)



MADEIRA Carlos Pereira, Olavo Câmara, Marta Freitas(PS), Miguel Albuquerque, Mário Marques, Sara Costa(PSD)



AÇORES Isabel Rodrigues, Lara Martinho, João Castro(PS), Paulo Moniz, António Ventura(PSD)



Conheça os 230 deputados eleitos para o Parlamento aqui.