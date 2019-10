PS vence legislativas, PAN é o partido que mais cresce. Iniciativa Liberal, Livre e Chega podem eleger

O Partido Socialista é o vencedor das legislativas deste domingo com uma percentagem de votos entre 33 e os 39%. De acordo com a projeção à boca da urna da Intercampus para a CMTV o PS poderá eleger entre 102 a 114 deputados. Outro vencedor da noite será o PAN que, a confirmarem-se estas previsões, aumenta consideravelmente a sua bancada. Iniciativa Liberal, Livre e Chega podem ter lugar no parlamento.

O PSD surge com uma percentagem de votos entre os 24 e os 30% podendo eleger entre 75 a 85 deputados.

O Bloco de Esquerda aparece em terceiro lugar com 7 a 11% dos votos. Na Assembleia os bloquistas deverão conquistar entre 16 a 22 assentos.

A CDU conquistou entre 4 a 8% dos votos e deverá eleger entre 8 a 14 deputados. O CDS apresenta-se como um dos derrotados da noite com uma percentagem de 2 a 5%, conquistando assim entre 3 a 7 lugares no Parlamento.

2 a 5 por cento dos votos dos eleitores foram destinados ao PAN que poderá vir a eleger entre 4 a 8 deputados.

O partido Iniciativa Liberal poderá eleger até 2 deputados e o partido Chega, tal como o Livre, poderá sentar um representante na Assembleia.