António Costa sobre maioria absoluta: "É uma meta sempre muito improvável"

António Costa já chegou à sede do PS no Hotel Altis onde, de acordo com as últimas sondagens se espera uma noite de vitória.O atual primeiro-ministro falou aos jornalistas à entrada para o hotel e assumiu estar tranquilo e expectante pelos resultados."Nunca estabelecemos a meta da maioria absoluta. É uma meta sempre muito improvável", assumiu António Costa.O segretário-geral do Partido Socialista apontou ainda como principais objetivos e também dersafios da próxima legislatura a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, a crise da habitação, a redução orçamental e "condições de confiança para que as empresas continuem a investir em Portugal" e o aumento dos salários.O atual primeiro-ministro entrou no Hotel cerca das 18h58 deste domingo.À CMTV, Maria Antónia, mãe de António Costa também se assumiu tranquila com os resultados desta noite afirmando esperar a vitória por "questões sentimentais"."Quando dei por mim eram 18h00 e vim para o Altis", revelou à CMTV. Maria Antónia assumiu ainda que não fala sobre política com o filho e sobre Costa se ter exaltado na última quinta-feira, a mãe do secretário-geral afirma que "há limites" e que a liberdade "não é insultar sem fundamento".A mãe do primeiro-ministro garantiu ainda que o incidente "não tem importância nenhuma".O Secretariado Nacional do PS reúne-se este domingo, a partir das 19h00, no Hotel Altis, em Lisboa, para acompanhar a evolução dos resultados eleitorais.Após a divulgação das primeiras projeções pelas televisões dos resultados eleitorais, pelas 20h00, um dirigente socialista fará uma segunda reação oficial pelo PS.Esta manhã, depois de ter exercido o seu direito de voto na Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa, o secretário-geral do PS afirmou-se "tranquilo e, naturalmente, expectante" com os resultados das eleições legislativas e apelou ao voto de todos os portugueses nas eleições legislativas para combater a abstenção.