Rui Rio não tem discursos preparados para a noite eleitoral

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou este domingo à entrada do hotel onde irá acompanhar a noite eleitoral que não tem discursos preparados, mas apenas "tópicos" para ler após conhecer os resultados.À chegada ao hotel, Rui Rio disse aos jornalistas que está "bem-disposto", acrescentando que essa é, aliás, uma característica sua.Questionado sobre se trazia um ou dois discursos, o presidente do PSD e candidato disse não ter nada preparado: "Nada para ler".Também não irá falar de improviso, mas antes "por tópicos", revelou.