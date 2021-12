Há uma semana, Rui Rio exigiu que o PS dissesse se viabilizaria ou não um governo minoritário do PSD. A resposta surgiu esta segunda-feira e não foi a que Rio esperava. “Não! Esse é um cenário que nunca se porá”, afirmou António Costa.









“O País não precisa de governos provisórios de dois anos, o País precisa mesmo é de estabilidade durante quatro anos. Essa é uma proposta de quem não tem experiência da ação governativa”, disse o líder socialista e primeiro-ministro, em entrevista à ‘CNN Portugal’, em que rejeitou negociar acordos de governo a dois anos, uma ideia dada também por Rui Rio.

Com as legislativas a acontecerem dentro de cinco semanas, Costa voltou a apelar a uma maioria absoluta, mas sem recorrer ao termo. “O que é que é maioria? É metade mais um. Pronto, é isso, para mim é muito claro”, respondeu. Mas o líder do PS também já pensa na outra hipótese, a derrota. Nesse caso, voltou a admitir a demissão de secretário-geral dos socialistas. “Se uma pessoa é primeiro-ministro durante seis anos e depois os portugueses não dão confiança com uma vitória eleitoral, bom, isso é manifestamente um voto de desconfiança e aí eu tenho de tirar as devidas

Já quanto à liderança futura do PS, António Costa considera provável que o ministro Pedro Nuno Santos possa ser o seu sucessor. “Sim, é provável, tem boa idade para, no futuro, se for essa a vontade da generalidade dos socialistas, que seja ele”, frisou.