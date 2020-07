Decisão do Reino Unido é "absurda" e "errada", diz Santos Silva

O chefe da diplomacia portuguesa considerou esta sexta-feira a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos "corredores de viagem internacionais" como um "absurdo", "errada" e que causa "muito desapontamento", trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.

Em declarações, por telefone, à agência Lusa, Augusto Santos Silva garantiu que as autoridades portuguesas não irão tomar qualquer atitude de reciprocidade em relação aos britânicos que residem em Portugal, mais de 35.000, disse, e que espera que o Reino Unido "corrija uma decisão errada rapidamente".





Santos Silva também prestou declarações aos jornalistas onde afirmou que este era uma "momento triste" para a relação entre os dois países e que a explicação dada pelo Reino Unido foi de que "esta era uma decisaõ fundada num critério que era o número de novos casos dos últimos 14 dias".O Ministro dos Negócios Estrangeiros comparou ainda a situação nas praias algarvias, organizadas e com todas as medidas de segurança apropriada ao momento que vivemos, e as praias no Reino Unido que se mostraram nas últimas semanas lotadas.Quanto à Madeira e Açores, o ministro afirma que a decisão não "tem racionalidade". "Oficialmente o que acontece é que a Madeira e Açores passam a ser considerados como destinos seguros mas os passageiros passam a estar sujeitos a quarentena", afirmou.Ou seja, Portugal continental está fora da lista de países autorizados pelo Reino Unido, mas a Madeira e Açores não. Apesar das ilhas não estarem incluídas nos locais excluídos, os passageiros terão de cumprir quarentena.

Numa nota publicada na sua página oficial, o Ministério dos Transportes britânico excluiu Portugal dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.