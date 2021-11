O Parlamento aprovou esta quinta-feira, na generalidade, o projeto de lei do CDS-PP que acaba com o regime excecional de saída antecipada de reclusos, criado numa altura em que o País se encontrava numa fase mais grave da pandemia.





A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do próprio CDS (que propôs o debate desta medida), do PS, PSD, PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.