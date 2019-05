Derrota amarga de CDU custa o pódio

A CDU sofre uma derrota em toda a linha. Amarga e pesada. É ultrapassada à esquerda pelo Bloco, perde representatividade e o estatuto de terceira força política nacional. Perde em votos e em percentagem, de norte a sul.A CDU esteve abaixo da fasquia dos 300 mil votos, o que aconteceu pela primeira vez em eleições europeias. Não se pode dizer que tenha sido uma surpresa, pois as sondagens apontavam para esse cenário.Quando as primeiras projeções foram conhecidas (20h00), reinou a desilusão no quartel-general dos comunistas. Uma hora depois, João Ferreira comentava as projeções, mas sem reconhecer a derrota."Cada resultado deve ser apreciado em função do quadro concreto em que é construído. Este quadro é diferente do de 2014, quando estávamos perante um programa de intervenção da UE e do FMI", referiu o cabeça de lista, na mesma linha do discurso de Jerónimo de Sousa durante a campanha.Na discurso de análise aos resultados, o secretário-geral do PCP, de semblante carregado, queixou-se de uma campanha difamatória e só muito a custo assumiu que o resultado era negativo. Jerónimo de Sousa deixou na mesa o caderno de encargos da CDU para as legislativas de outubro.João Ferreira, 40 anos, o cabeça de lista da CDU, é biólogo. Casado e pai de dois filhos, é do Sporting. Eurodeputado desde 2009, é também vereador na Câmara Municipal de Lisboa e membro do Comité Central do PCP.O dirigente comunista Manuel Rodrigues desvalorizou a derrota dizendo que a CDU alcançou pela quarta vez, em sete atos eleitorais, dois eurodeputados. Mas esta foi a pior votação de sempre. No primeiro ato eleitoral, em 1987, a CDU alcançou 11,5% e, dois anos depois, obteve uns históricos 14,40%. O pior resultado até à data tinha sido em 2004, com 9,09%.João Ferreira, o cabeça de lista, votou na Escola Básica 2,3 Professor Lindley Cintra/Escola Secundária do Lumiar.Jerónimo de Sousa votou, como habitualmente, na sede do Grupo Desportivo de Pirescoxe, em Santa Iria da Azoia, Loures.João Ferreira faz a primeira declaração.Jerónimo de Sousa faz o discurso final.