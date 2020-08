"A única informação que posso transmitir, segundo informação do Governo, é que a DGS vai divulgar a posição sobre a matéria", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se à Festa do Avante!Marcelo considerou ainda que as normas avançadas pela Direção-Geral da Saúde sobre o Festival, devem ser tornadas públicas. "A divulgação é fundamental, vamos esperar para ver quais as regras", confirmou.O primeiro-ministro António Costa confirmou que a DGS vai divulgar esta segunda-feira em que moldes poderá ser realizada festa partidária.