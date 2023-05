Direção do PSD surpreendida com regresso de Pinto Moreira ao parlamento

A direção do PSD foi apanhada de surpresa pelo pedido do deputado social-democrata Pinto Moreira para retomar o mandato que suspendeu depois de ser constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex.

"Não houve qualquer articulação prévia com a direção do partido", disse fonte próxima do presidente do PSD à agência Lusa, assinalando que se trata de uma decisão pessoal de Pinto Moreira e que apanhou de surpresa os membros daquele órgão.

A mesma fonte disse que a direção e o próprio presidente do partido, Luís Montenegro, foram apanhados de surpresa pela decisão, que será levada à reunião da Comissão Permanente do partido na próxima segunda-feira.